По данным «Казгидромета», 30 июля на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Днём на большей части региона сохраняется сильная жара до +32 градусов.
- В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную дождь и грозу. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер при грозе с порывами до 20 метров в секунду.
- В Актау - без осадков. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы переменная облачность, без осадков. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.