Мужчине грозит лишение водительских прав сроком до семи лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске Lada влетела в прицеп с арбузами и перевернулась Фото Медета Медресова Авария произошла 12 августа около 18 часов. Водитель Lada Priora двигался по улице Жангир хана и в районе медицинского колледжа влетел в стоящий на обочине прицеп с арбузами. От удара авто перевернулось, разбились около 700 килограммов арбузов. Как выяснилось, водитель легковушки в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В отношении него составлен административный протокол за нетрезвое вождение. Ему грозит арест на 15 суток и лишение прав на семь лет.