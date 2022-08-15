По состоянию на первое августа, в Казахстане числится 2 млн 247 тысяч пенсионеров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сократился средний размер пенсии казахстанцев Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным министерства труда и социальной защиты населения, в июле из республиканского бюджета на пенсионные выплаты направили 243.3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 73.9 млрд тенге, солидарной пенсии – 169.4 млрд тенге. Средний размер пенсионных выплат на первое августа составил 109 156 тенге. В июле он был равен 117 469 тенге.