По информации полиции, ветераны-aфганцы из Актобе решили встретиться с уральскими однополчанами и приехали в город большой компанией. Чтобы достойно отметить долгожданную встречу, они сняли большой коттедж. Когда товарищи жарили шашлыки, один из актюбинских гостей вышел за территорию коттеджа без телефона и ушёл в неизвестном направлении. Товарищи не смогли найти его самостоятельно. К поискам подключились полицейские, были разосланы ориентировки, задействованы волонтёры. Мужчину удалось найти на железнодорожном вокзале. Гости поблагодарили местных полицейских за оказанное содействие в поисках.