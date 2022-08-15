У компании закончился паспорт производства, но они продолжали производить и вывозить нефтепродукты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что пресекли факт незаконного оборота нефтепродуктов. У компании с июня этого года отсутствовал паспорт производства для нефтеперерабатывающего завода. Они они продолжали теперь уже незаконно производить, перерабатывать и перевозить нефтепродукты.
- Предотвращён незаконный вывоз за пределы страны более трёх с половиной тысяч тонн мазута, судового топлива и нафты под видом других нефтепродуктов. Ведётся следствие, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Иная информация разглашению не подлежит. Напомним, Казахстан вновь ввёл запрет на экспорт нефтепродуктов.