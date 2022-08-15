- Водитель «ВАЗ» и три пассажира от полученных травм скончались на месте. Кроме того, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован в больницу, - рассказали в полиции.

Фото: ДП Актюбинской области Смертельное ДТП произошло 14 августа на дороге Покровка – Жанажол. 26-летний водитель «ВАЗ-2113» на 75-ом километре дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».Ведётся досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.