Тело мальчика до сих пор не нашли, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Девочка утонула в Атырауской области Фото: ДЧС Атырауской области Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, ребёнок утонул около 21 часа 14 августа. Мальчик 2015 года рождения играл на катере, стоящем на берегу реки Урал, и по неосторожности упал в воду. Поиски ребёнка велись до половины первого ночи и продолжись 15 августа с 7:30. В них задействованы четыре водолаза. Накануне в Атырау в воде погибла девочка 2011 года рождения.