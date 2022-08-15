Учиться школьники будут до конца мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Соответствующий приказ министерства просвещения был опубликован на сайте «Открытых НПА». Согласно документу, продолжительность учебного года 2022-2023 в первых классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель. Каникулярные периоды в течение учебного года:
  • в 1–11 (12) классах: осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
  • в первых классах дополнительные каникулы –  семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
В пояснительной записке говорилось, что добавление дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения. В министерстве просвещения сообщили, что продолжительность предстоящего учебного года составит 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах.  Таким образом можно сказать, что документ приняли.