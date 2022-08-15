Троих мужчин застрелили в Атырау: полицейского осудили за бездействие
Пострадавшие сообщали полицейскому об имеющемся оружии у обвиняемого в убийстве, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Убийство троих мужчин произошло ночью 15 марта 2022 года на конечной автобусной остановки в микрорайоне Авангард. От огнестрельного ранения скончались три человека 27 и 23 лет. Ещё один мужчина с ранениями был доставлен в больницу.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Мангистауской области 1993 года рождения. Он был водворён в изолятор временного содержания.
- Согласно первичным показаниям подозреваемого, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношении, - отметили в полиции.
Расследование шло по 2 статье 99 УК РК «Убийство двух и более лиц».
Позже родные рассказали журналистам, что подозреваемый избил пасынка. Биологический отец ребёнка написал заявление в полицию, а его родственники предложили встретиться лично. В тот день мужчина сказал сожительнице, что едет на встречу с родными её бывшего супруга, с собой он взял пистолет.
Между тем по информации пресс-службы суда №2 Атырау, ими было рассмотрено уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции по обвинению в бездействии на службе, повлекшего тяжкие последствия.
Как было установлено в суде, житель Атырау обратился в полицию с заявлением о том, что гражданский муж его бывшей жены избивает их детей.
- Позже по данному заявлению все они были вызваны в полицию. Там же заявитель и его несовершеннолетний сын рассказали, что гражданин (отчим ребёнка - прим. автора) хранит в своём доме пистолет с патронами. Однако участковый инспектор полиции, недобросовестно исполняя служебные обязанности, халатно относился к сообщению о факте хранения оружия и, не предпринимая никаких действий, проявлял служебное бездействие с целью облегчения своей работы. В результате обвиняемый почувствовав, что он не будет привлечён к ответственности за незаконное хранение своего оружия в виде пистолета, в тот же день около в 22:30 в микрорайоне Авангард-3 Атырау неоднократно стрелял по гражданам из своего незаконно хранящегося оружия, - сообщили подробности дела в пресс-службе ведомства, добавив, что вина подсудимого полицейского доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права пожизненно заниматься деятельностью в правоохранительных органах и специального звания.
Сам экс-полицейский и его защитник, не согласившись с предъявленным обвинением, просили его оправдать. В качестве смягчающих обстоятельств полицейского суд принял наличие на его иждивении малолетних детей. Нарушение подсудимым принятой присяги признано отягчающим наказание обстоятельством.
- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимый лишён специального звания капитана полиции, - рассказали в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу. И может быть обжалован.
