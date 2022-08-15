На почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами различного характера, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщил официальный представитель Алматинского горсуда Абай Жарылкасын, на данный момент в здании суда проводятся проверка поступивших сообщений.
- Уважаемые граждане, во избежание недопонимании, сообщаем Вам об отложении процессов на более позднее время.
Здание суда оцеплено, судьи и сотрудники суда эвакуированы, - пояснил Абай Жарылкасын.
Как проинформировали в департаменте полиции Алматинской области, анонимное сообщение о якобы заминировании административного здания городского суда поступило сегодня, 15 августа.
- В рамках первичного реагирования на такого рода сигналы по указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые, в первую очередь, провели эвакуацию работников суда, а также посетителей. Патрульной полицией осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние. В настоящее время здание проверяют саперные подразделения, - отметили в ведомстве.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно
