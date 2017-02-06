Купить любые товары для своего авто вы сможете в магазине «Автошик», который находится на пересечении улиц Шолохова и Штыбы. Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 8-705-796-65-65. Наш сайт: www.avto-shik.kz

Для многих автолюбителей важно, чтобы автомобиль отражал их личность и при этом был наполнен удобными и красивыми мелочами. Такие вещи вы можете приобрести в магазине «Автошик», который полюбился многим уральским водителям.Здесь вы сможете подобрать чехлы, огромный выбор которых покорит даже искушенного автолюбителя. В магазине на ваш выбор представлены универсальные чехлы, из кожи и замши, экстравагантные модели с принтами и стразами. Причем действует скидка 50% на одну из коллекций универсальных чехлов.Для тех, кто часто ездит в командировки, выезжает на пикники и охоту или просто любит комфорт, магазин «Автошик» предлагает разнообразие других товаров, нужных для машины: оплетки на руль, коврики, видеорегистраторы, навигаторы, прикуриватели, термосы, детские кресла, бейсболки с логотипами мировых автомобильных брендов, пылесосы для уборки автосалона, рации, телевизоры, ароматизаторы от бренда Аroma top line, ионизаторы воздуха и многое другое.Роскошным подарком на праздники для ваших дорогих и близких людей станет эквалайзер на заднее стекло. Особенно для тех, кто обожает музыку, дискотеки, - яркая панель будет светиться в такт звучащей музыке в салоне. Панель представляет собой пленку с клейким слоем по краю, ее легко подключить самостоятельно.Еще одна интересная новинка - массажная подушка, которая снабжена инфракрасным прогревом и роликами, имитирующими работу настоящего массажиста, выполняя разогревающий эффективный массаж. Она быстро устраняет боль и напряжение в мышцах шеи, поясницы, плечах, животе, ногах и ягодицах. Массажная подушка очень практична в применении – заряжается не только от «прикуривателя», но и от сети. Ее можно использовать в любых условиях – в автомобиле и дома, в офисе или на даче.Если ваш автомобиль часто «ночует» на автостоянке, то вам необходим чехол-тент «зима-лето» со светоотражающими элементами для обозначения габаритов авто в темное время суток. Он убережет Ваш автомобиль от любой непогоды. Зимой он не прилипнет к корпусу вашего авто, а летом не даст выгореть его лакокрасочному покрытию и сохранит оптимальную температуру в салоне. Замок-молния со стороны водительской двери обеспечит быстрый доступ в салон авто.– В преддверии праздников в нашем магазине вы сможете подобрать интересный подарок для любимого человека или найти необходимый товар для своего автомобиля, - говорит владелица автомагазина Анна. – Если чего-то нет в наличии, то мы сможем оформить заказ, и вы получите товар в кратчайшие сроки.На правах рекламы.