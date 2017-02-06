Как сообщили в пресс-службе РГП «Казахавтодор», 6 февраля в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий действуют ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: 1. «Самара-Шымкент» км. 526-615, участок от границы Западно-Казахстанской области до п.Кобда; 2. «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 177-330, участок от п. Шубаркудук до границы Атырауской области; 3. «Актобе-Атырау-Астрахань» км. 92-177, участок от г. Кандыагаш до п.Шубаркудук; 4. «Самара-Шымкент» км. 773-836, участок от п.Белогорка до г.Хромтау; 5. «Самара-Шымкент» км. 718-618, участок от г.Актобе до п.Кобда; 6. «Актобе-Орск» км. 17-135, участок от п.Пригородный 2 до границы РФ; 7.«Актобе-Атырау-Астрахань» км. 45-92, участок от г. Алга до г.Кандыагаш; 8. «Актобе-Оренбург» км. 8-99, участок от г.Актобе до границы РФ. - Также в ЗКО в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 330-526, участок от с.Жымпиты до границы Актюбинской области, - рассказали в РГП «Казахавтодор».