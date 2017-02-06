Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте национального бюро по противодействию коррупции ЗКО, в отношении Айгуль ТУКЕШЕВОЙ возбуждено уголовное дело по статье 189 ч. 3 п. 2 УК РК "Присвоение или растрата чужого вверенного имущества". - Кроме того, нашим департаментом проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления сельского хозяйства Марата УНГАРБЕКОВА по статье 361 ч. 1 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями", - пояснили в антикоррупционной службе. К слову, всего в отношении госслужащих в 2017 году зарегистрировано 50 коррупционных преступлений.