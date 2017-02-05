Авария произошла 4 февраля в 19.30 на пересечении улиц Сарайшык и Скоробогатова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 4cc44087-5b78-4f7e-b34d-2560f7b1208b По словам очевидца происшествия, "Лада Приора" ехала по ул. Сарайшык в сторону проспекта Достык, а такси марки "Лада Гранта" двигалось в противоположном направлении. - Таксист стал сворачивать налево, на ул. Скоробогатова, в это время в машину такси врезалась "Лада Приора", - рассказал очевидец. Водителя такси и его пассажира с места происшествия забрала скорая помощь. Водитель "Приоры" не пострадал. На месте работали дознаватели. Другие подробности выясняются. 24d254f5-3d48-444a-9e25-4e48df9e58a2 4ad73165-96a1-42df-96c3-c5e7d343f66e 3fd1650e-ea6b-401b-a054-ae42f4097f2c Фото Медета МЕДРЕСОВА