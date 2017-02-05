По словам очевидца происшествия, "Лада Приора" ехала по ул. Сарайшык в сторону проспекта Достык, а такси марки "Лада Гранта" двигалось в противоположном направлении. - Таксист стал сворачивать налево, на ул. Скоробогатова, в это время в машину такси врезалась "Лада Приора", - рассказал очевидец. Водителя такси и его пассажира с места происшествия забрала скорая помощь. Водитель "Приоры" не пострадал. На месте работали дознаватели. Другие подробности выясняются.