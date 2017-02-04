Сегодня, 4 февраля, с 10.00 до 13.00 в холле театра жители области могли задать все интересующие их вопросы руководителям городских и областных управлений, а также директорам коммунальных предприятий. Как рассказал один из жителей ЗКО Нагим ГАЛИМУЛЛИН, на прием он пришел пожаловаться на нечищенную дорогу, которая ведет в село Щучкино Зеленовского района. - Наш поселок находится на территории Красновского сельского округа. Там проживают всего две семьи, я являюсь главой крестьянского хозяйства и вторая семья занимается земледелием. Я уже четвертый год зимую там вместе с рабочими. В прошлом году с горем пополам, но дорогу чистили, в этом году мы утонули в снегу. Руководитель компании, который якобы выиграл тендер на чистку дороги в поселок Красновск и Щучкино, открыто говорит, что снег убирать он не будет. Чистить самим не хватает финансов, - пояснил Нагим ГАЛИМУЛЛИН. - Здесь я рассказал свою проблему и мне обещали помочь. Считаю, что такие встречи нужно проводить чаще, чтобы помогать населению. По словам руководителя управления внутренней политики ЗКО Бакытжана НАРЫМБЕТОВА, 70% людей, пришедших на прием, задавали вопросы по работе коммунальных служб города, а также у многих были вопросы, касающиеся земли. - Сегодня на встречу пришло около 300 человек. Каждый из них мог задать вопрос любому руководителю. Мы специально организовали встречу с населением в субботу, чтобы каждый смог прийти, - отметил Бакытжан НАРЫМБЕТОВ. - Теперь люди просят почаще устраивать подобные приемы. Скорее всего, мы проведем подобную встречу и в следующем квартале.