Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, инцидент с справляющим нужду полицейском был рассмотрен на дисциплинарном заседании комиссии департамента. Стало известно, что за грубое нарушение служебной дисциплины полицейский дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД Муса Р. 2 февраля 2017 года был уволен из правоохранительных органов. - Непосредственный руководитель Мусы Р. командир взвода МПС Бурлинского РОВД капитан полиции Базаргалиев М. освобожден от занимаемой должности, также принято решение об освобождении занимаемой должности и в отношении начальника МПС Бурлинского РОВД Каиргалиева А. Данный вопрос направлен на согласование в маслихат Бурлинского района, - рассказали в ДВД ЗКО. Кроме того, как сообщили в ДВД, начальнику Бурлинского РОВД подполковнику полиции Мухамедьярову А., заместителю начальника по кадровой службе Сагын К., объявлено предупреждение о неполном служебном несоответсвии занимаемой должности. Заместителю начальника МПС ДВД ЗКО подполковнику полиции Аженову М. объявлен строгий выговор.