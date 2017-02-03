Фото с сайта 24kz Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания Правительства объявил о своем решении назначить Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации. В разное время Имангали Тасмагамбетов работал помощником Президента РК, заместителем премьер-министра РК, министром образования и культуры. С 1999 года - аким Атырауской области. С 2002 года - премьер-министр РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года - аким Алматы. С апреля 2008 года по октябрь 2014 года - аким Астаны. 22 октября 2014 года Имангали Тасмагамбетов назначен министром обороны. Заместителем премьер-министра РК стал 13 сентября 2016 года.