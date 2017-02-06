Как рассказал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, деньги на реконструкцию моста выделила компания КПО б. в. - По проекту мы запланировали расширение проезжей части с 8 до 14 метров. Ремонт путепровода продлится 24 месяца, - пояснил градоначальник. - Самой большой трудностью станет организация дорожного движения на время ремонтных работ. Стоимость проекта по реконструкции путепровода составляет 2,3 млрд тенге. Подрядчиком выступит ТОО "Ка-Строй ЛТД". Напомним, в 2017 году планируется отремонтировать 24 улицы на сумму 9 млрд тенге.