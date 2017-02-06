Наш адрес: База отдыха "Светлячок", остановка "Белая казарма" (за кардиологическим центром). На чем добраться: автобусы №7, 4, 49. Телефон для справок: +7 747 761 73 43. Регламент работы: с 10.00 до 01.00.

База хороша в первую очередь тем, что предлагает индивидуальный и коллективный отдых. Вы можете поехать туда как один, так и с семьей, или даже с друзьями. В этом состоит универсальность данного отдыха.Скатиться с ледяной горки, да так, чтобы дух захватывало любят, пожалуй, и дети, и взрослые.Здесь вы можете покататься с высоты 8 и 11-метровых специально сконструированных тюбинговых горок на ватрушках-сноутьюбах, то есть современных надувных санках, которые можно взять напрокат. Тут же дежурят сотрудники базы, которые следят за безопасностью. А для малышей рассчитаны более безопасные боковые нижние горки.Если вы предпочитаете ходьбу на лыжах или катание на коньках, на базе также можно взять напрокат нужное снаряжение и воспользоваться катком или проложенной лыжней.Фишка зимних развлечений турбазы - катание на снегоходе, а еще круче, если вы сядете на надувные санки, привязанные к снегоходу, и прокатитесь с ветерком. Прилив адреналина вам обеспечен! Ощущения не передать словами, это нужно испытать!Можно взять еду с собой, а можно и не заморачиваться насчет перекуса, к вашим услугам кафе «Лесная сказка», которое работает с 11 до 23 часов. Здесь на ваш выбор разнообразное меню - от горячих блюд (шашлыки, куырдак) до выпечки.Если вы задумали семейную или коллективную вылазку на весь день и решили отдохнуть от рутины, на базе можно снять домики, вместимостью от 10 до 25 человек. На базе также имеется платная автопарковка.Около домиков расположены беседки с мангалом, где можно самим пожарить шашлыки, а вечером погреться около костра, любуясь искорками, летящими в небо. Огромная горка ночью загорается огоньками иллюминации, создавая тем самым сказочное зрелище. Ну не романтика ли?!В общем, не стоит задумываться, а нужно действовать, и зимний отдых с незабываемыми впечатлениями и зарядом энергии и здоровья вам обеспечен! Цены вас приятно удивят!На правах рекламы.