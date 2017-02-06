Об этом ходе брифинга в Региональной службе центральных коммуникаций сообщил председатель областного филиала «КазТрансГаз Аймак» Максат АБУОВ. По данным монополиста, на сегодня задолженность частных потребителей составляет 514 миллионов тенге, в том числе с истекшими сроками погашения - 70,5 миллионов тенге. Есть задолженности за газ и у производств – 92,7 миллионов тенге, у субъектов по производству тепловой энергии для населения – 90,7 миллионов тенге и в жилищно-коммунальном секторе - 142,9 миллиона тенге. - Об имеющейся задолженности мы сообщаем квитанциях об оплате, при невыплате направляем 1-2 извещения, а уже потом принимаем крайние меры - отключаем газоснабжение должникам, - сообщил Максат АБУОВ. По словам Максата АБУОВА, есть и такие случаи, когда после отключения должники самовольно подключают газ в квартирам и домам. Таких нарушителей выявляют и штрафуют. На злостных неплательщиков компания вынужденно подает в суд. Отметим, что АО «ҚазТрансГазАймақ» в связи с последними изменениями в работе субъектов естественных монополий с 1 января 2017 года заключает договоры с юридическими лицами на использование товарного газа по правилам розничной торговли.