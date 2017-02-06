Бывший директор центра адаптации для лиц без определенного места жительства также фигурировал в деле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В Департаменте национального бюро по противодействию коррупции рассказали, что Рашид УТЕШЕВ проходил по уголовному делу лишь как свидетель. На сегодняшний день уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. - Департаментом проводилось расследование в отношении должностных лиц центра адаптации, которое сейчас прекращено, - заявили в ведомстве. Между тем, в ноябре 2016 года антикоррупционная служба заявляла, что в отношении директора КГУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства" Рашида УТЕШЕВА начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 189 ч. 3 п. 2 УК РК "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества". Позже Рашид УТЕШЕВ написал заявление на увольнение по собственному желанию. Сейчас со слов работников центра адаптации, с приходом другого руководства работать стало легче, а постояльцев стали хорошо кормить. Напомним, что проверка в отношении руководства центра адаптации для бомжей началась после обращения сотрудников учреждения в областную прокуратуру с жалобой на просроченные продукты, которыми кормят бездомных.  