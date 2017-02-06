Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Как оказалось, через сообщество "Синий кит" во ВКонтакте детей и подростков призывают вступить в одноименную игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид, и его нужно выполнить обязательно. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока. "Уважаемые родители! Обратите внимание на поведение своих детей и загляните в сотовые телефоны детей. Сейчас распространяется игра "Синий кит" или "Тихий дом". Детьми управляют через переписку и доводят до самоубийства. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.Между тем один из пользователей соцсетей провел эксперимент и попытался поучаствовать в игре. С итогами своего расследования он также поделился с подписчиками. "Мне стало интересно, как же это действует, почему после 50 дней люди кончают жизнь, наложив на себя руки. И так, с другом создали 2 левых аккаунта в ВКонтакте, на меня вышел человек, и на друга. Вышли совсем разные люди и каждый день давали задания. Первое было на руке "накарябать" на руке синиего кита. Слава Богу фотошоп все сделал. И каждый день новые задания. На 50 день нужно было выбрать "Повеситься" или "Спрыгнуть". Конец игры = смерть. Тогда я ответил, что боюсь и мне пришла ссылка. Перейдя по ней, было написано "404 страница не найдена". И буквально через 10 минут он мне написал: Если не покончишь с собой, я убью твоих родных", и написал мой адрес и номер квартиры. И до меня дошло, как они это делают", - написал пользователь (орфография и пунктуация сохранены). Он также призвал всех распространить данную публикацию, чтобы избежать возможных трагедий. "Дети, у них другая психика, проблемы в семье и так далее. Выполняя задания они в конце предложат то, что предложили мне. Я уверен, многие отказывались, но перейдя по ссылке люди узнают где живет ребенок. Далее пишут, если ты не покончишь с собой то мы убьем твоих родителей и близких. Вот мой пример: "Если ты не покончишь с собой, мы тебе поможем. Ты вступил в игру, выхода нет. Ты живешь на такой то улице, в такой то квартире. Мы за тобой следим. Или ты, или всю твою семью. Если любишь = действуй". Естественно у ребенка происходит срыв и он решается на это. И никто даже не подозревает, что тот больной человек живет совсем в другом городе. Прочитав, что знают его адрес, маленькая жизнь уходит в иной мир", - добавил пользователь.