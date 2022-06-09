– В конкурсе принимали участие дети из России, Турции, Монголии, Казахстана и других стран. Я так волновалась, что даже не запомнила другие страны. Финал проходил в Сочи. Эмир был самым юным участником в своей возрастной категории, но несмотря на это, он отлично себя вёл, активно участвовал в фотосессиях. Правда, на третий день немного устал, - рассказывает мама Эмира Айсулу Сартова.Через неделю мама планирует отвезти сына в Москву на приём к врачу Павлу Головонюк, который его оперировал. Врач, кстати, тоже очень обрадовался за Эмира - он опубликовал фото своего пациента в статусе и пожелал ему удачи. Родители хотят попасть на приём к врачу - по словам Айсулу, небольшой дефект всё же есть, но ситуация намного лучше, чем было. Есть небольшие проблемы с речью, мальчик стоит на учёте с задержкой речевого развития, со зрением тоже есть проблемы. Но мама не унывает и говорит, что и дальше будут наблюдаться, работать над ним, чтобы все эти проблемы остались позади. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Айсулу Сартовой
