Конкурс проходил в российском городе Сочи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мальчик из Уральска стал лучшей моделью мира после сложной операции на череп Впервые о маленьком Эмире Мухамбете мы написали два года назад. У годовалого малыша была ярко выраженная деформация черепа, частая рвота и внутричерепное давление. Помочь Эмиру тогда обещали московские врачи, но операция стоила шесть миллионов тенге и родители объявили сбор. С помощью неравнодушных казахстанцев семья смогла собрать нужную сумму и мальчика прооперировали. Сейчас Эмиру три годика, он хорошо себя чувствует, ходит в детский сад, занимается хореографией, плаванием, учится в модельной школе и обожает коллекционировать машинки. А ещё он участвует во всевозможных конкурсах и занимает призовые места. В начале этого года он стал обладателем титула «Супер Модельмен мира», а буквально вчера он победил в международном конкурсе «Мировая модель».
– В конкурсе принимали участие дети из России, Турции, Монголии, Казахстана и других стран. Я так волновалась, что даже не запомнила другие страны. Финал проходил в Сочи. Эмир был самым юным участником в своей возрастной категории, но несмотря на это, он отлично себя вёл, активно участвовал в фотосессиях. Правда, на третий день немного устал, - рассказывает мама Эмира Айсулу Сартова.
Через неделю мама планирует отвезти сына в Москву на приём к врачу Павлу Головонюк, который его оперировал. Врач, кстати, тоже очень обрадовался за Эмира - он опубликовал фото своего пациента в статусе и пожелал ему удачи. Родители хотят попасть на приём к врачу - по словам Айсулу, небольшой дефект всё же есть, но ситуация намного лучше, чем было. Есть небольшие проблемы с речью, мальчик стоит на учёте с задержкой речевого развития, со зрением тоже есть проблемы. Но мама не унывает и говорит, что и дальше будут наблюдаться, работать над ним, чтобы все эти проблемы остались позади. Фото предоставлено Айсулу Сартовой