- Стражи порядка оперативно выехали на место происшествия и доставили маленькую девочку в отдел полиции. Они накормили ребёнка, расспросили её о родителях и сразу же приступили к поискам родных девочки, - рассказали стражи порядка.

Фото из рассылки Фотографию лежащей на кушетке найденной девочки восьмого июня активно рассылали казахстанцы. В чатах Уральска также проходила информация, что ребёнка нашли ночью на трассе. Как оказалось, случай произошёл в Туркестанской области. В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что в районный отдел обратились частные извозчики. Таксисты увидели заблудившего ребёнка 5 - 6 лет в четыре часа утра на трассе Шымкент - Шыназ.Позже в полицию пришла мама ребёнка, она узнала на фото свою пропавшую дочь. Женщина рассказала, что девочка ночью вышла из дома на улицу и пропала из виду. По факту ненадлежащего воспитания детей собранные материалы в отношении матери направят в комиссию по защите прав несовершеннолетних. К слову, это уже второй подобный случай в регионе за неделю. До этого вдоль трассы одинокого бродил трёхлетний мальчик. Мама ребёнка даже не догадывалась о его пропаже. Она думала, что он играет во дворе.