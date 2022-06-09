- Куда годятся такие цены? Мы живём за счёт хозяйства, оно нас кормит. Молоко, творог, сметана, сыр, масло, мясо - у нас всё своё. Местные фермеры ставят цену на сено, основываясь на подорожании всего. Простой народ не сможет прокормить скот с такими ценами, следовательно и сами будут жить впроголодь, - заявила сельчанка Алтынай.

- Проводим работу, чтобы во всех округах была единая цена. Хотим, чтобы один рулон сена (250-300 килограмм) был не выше пяти тысяч тенге. Если затраты на такой рулон три тысячи тенге, то за работу доставку и работу брали две тысячи тенге. У сельхозпроизводителей есть такое понятие - первокос. Это сено высшего качества, в основном люцерна. Тут цену регулировать трудновато. Возможно, это сено сейчас предлагают по дорогой цене. В этом году сено очень хорошее, весна была дождливая, зима снежная. Думаю, сможем добиться хороших результатов. Наш район молокоперерабатывающий, то есть, в основном коровы молочного направления. Если таких коров кормить сочными и качественными кормами, естественно, получается богатый удой, - пояснил аким.

В редакцию «Мой ГОРОД» обратились жители Теректинского района. В этом году 10 рулонов сена они покупают за 70 тысяч тенге. В планах у местных фермеров поднять цены до 80 тысяч тенге.Мы связались с акимом Теректинского района Тлеккабылом Габдушевым, который объяснил ценообразование. Он пообещал, что в ближайшее время в районе стоимость одного рулона сена не будет превышать пяти тысяч тенге.Тлеккабыл Габдушев заверил, что они привлекли палату предпринимателей и руководителей крестьянских хозяйств, чтобы вывести цену за 10 центнеров (четыре рулона) на 18 400 тенге.