Депутат сената Дана Нуржигит поддержала предложение о снижении пенсионного возраста для женщин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На пленарном заседании сената, зачитывая депутатский запрос, она напомнила, что пенсионный возраст для женщин в 2015 году повысили с учётом средней продолжительности жизни в Казахстане, которая составляет 73 года. Однако в 2021 году из-за пандемии этот показатель снизился до 70 лет. Не менее важная причина, по словам Нуржигит, - безработица. В первом квартале 2021 года доля молодёжи в возрасте от 15 до 28 лет, ищущих работу более одного года, составила 8 350 человек. А в первом квартале 2022 года этот показатель составил 9 262 человека.
- Прибавьте к этому число молодых людей, которые ежегодно оканчивают вузы и не могут найти работу. Также в этом году в стране впервые в пилотном режиме проходит прикладной бакалавриат, по которому молодые люди обучаются 2-2,5 года и выходят на рынок труда в поисках работы. Куда мы их будем трудоустраивать? - задаёт вопрос депутат.
Если казахстанцы будут трудиться до 60-63 лет, то у молодёжи не будет рабочих мест, считает Нуржигит. Поэтому она предлагает установить пенсионный возраст для женщин на уровне 58 лет. Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отмечала, что при снижении пенсионного возраста, будет снижаться и пенсия.