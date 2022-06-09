- Прибавьте к этому число молодых людей, которые ежегодно оканчивают вузы и не могут найти работу. Также в этом году в стране впервые в пилотном режиме проходит прикладной бакалавриат, по которому молодые люди обучаются 2-2,5 года и выходят на рынок труда в поисках работы. Куда мы их будем трудоустраивать? - задаёт вопрос депутат.Если казахстанцы будут трудиться до 60-63 лет, то у молодёжи не будет рабочих мест, считает Нуржигит. Поэтому она предлагает установить пенсионный возраст для женщин на уровне 58 лет. Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отмечала, что при снижении пенсионного возраста, будет снижаться и пенсия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
