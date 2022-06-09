В суде озвучили, как получал взятки руководитель отдела строительства Уральска
Подробности стали известны из обвинительного акта прокурора, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Сегодня, девятого июня, в специализированном межрайонном уголовном суде прошло слушание по делу в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева. Его обвиняют в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник обещал заключить договор госзакупок по конкурсу и беспрепятственно подписать акты выполненных работ. Речь шла о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной программе «Нурлы жер».
Вместе с Арманом Уксукбаевым на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу». Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев.
Первое слово предоставили старшему прокурору Анастасии Семилиди, она зачитала обвинительный акт, согласно которому 46-летний Арман Уксукбаев, являясь должностным лицом, с целью извлечения личной выгоды поставил перед собой цель получения взятки в особо крупном размере через пособника (Александр Негметов - прим. автора).
– В 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство, монтажные работы многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. При этом за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге, - зачитала государственный обвинитель.
По словам прокурора, Александр Нагметов, являясь пособником, с октября по ноябрь 2020 года получил у Нургалиева взятку 130 миллионов тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. При этом передача денег проходила тремя траншами. Первый транш в размере 56 миллионов тенге Нургалиев в октябре передал Нагметову на съёмной квартире. Второй транш в 22,5 миллиона тенге передал там же. Третий транш в 51,5 миллиона тенге Нургалиев передал Нагметову на парковке автовокзала.
– В свою очередь Александр Нагметов передавал руководителю отдела строительства Уксукбаеву. 30 сентября прошлого года Нургалиев осознал незаконность требований Уксукбаева и обратился с заявлением в Антикоррупционную службу. Шестого октября Нагметов встретился с Нургалиевым и сказал ему передать оставшуюся сумму в 40 миллионов тенге. Руководитель ТОО передал пособнику ещё четыре миллиона тенге, которые тот передал Уксукбаеву. 11 октября во время обыска в квартире Уксукбаева были обнаружены 3,5 миллиона тенге. По независящим от него обстоятельствам Уксукбаев не смог получить всю сумму взятки, а получил лишь 134 миллиона тенге, - заключила Анастасия Семлиди.
Таким образом, Арман Уксукбаев обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 24, частью 4 статьи 366 УК РК «Покушение на получении взятки в особо крупном размере».
– Александр Нагметов совершил пособничество в покушении на получении взятки в особо крупном размере. Предъявленное обвинение поддерживаю в полном объеме, - добавила Семилиди.
Сами подсудимые заявили, что не согласны с версией обвинения и виновными себя не считают.
