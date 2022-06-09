– В этом году не было зарегистрировано ни одного факта переброса через ограждения. По периметру колонии организовано автопатрулирование, а так же в круглосуточном режиме патрулируется в пешими сотрудниками полиции и военнослужащими национальной гвардии. Вместе с тем в учреждениях начата работа по внедрению системы сплошного видеомониторинга. Это предотвратит возможные преступления как со стороны осуждённых, так со стороны сотрудников колонии и военнослужащих, - рассказали в ДУИС по Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ"kolon По информации пресс-службы ДУИС по Атырауской области, для того, чтобы колонии не попадали запрещенные предметы, ведётся работа по оборудованию учреждений камерами видеонаблюдений, которые подключаются к центру оперативного управления. В прошлом году с помощью камер видеонаблюдении полицейские задержали четыре человека, которые пытались перебросить через ограждение на территорию учреждения более 40 сотовых телефонов, двух свёртков наркосодержащих веществ.В этом году запланирована установка 372 видеокамер и на территории учреждения не будет ни одной «слепой зоны». Кроме того, все сотрудники полностью обеспечены видеорегистраторами. Они обяжут сотрудников колонии более ответственно относиться к своим служебным обязанностям.