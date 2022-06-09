- В рамках национального проекта развития предпринимательства в этом году из бюджета выделили 8 млрд тенге. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Из них на субсидирование процентной ставки по кредитам выдано 6 млрд тенге, на гарантирование кредитов - 1,9 млрд тенге, на предоставление государственных грантов - 106 млн тенге. На сегодняшний день профинансировано 76 проектов, - сообщил и. о. руководителя областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным областного управления предпринимательства и туризма, количество участников в рамках государственных программ увеличилось в три раза.По его словам, в целях поддержки сельских предпринимателей реализована региональная программа. На это из местного бюджета на 2013-2022 годы выделено 3 млрд 357 млн тенге. В результате профинансирован 531 проект, создано 718 новых рабочих мест. В этом направлении из местного бюджета в этом году выделили 500 млн тенге. Также в рамках программы «Дорожная карта занятости» в прошлом году из Национального фонда выделен 1 млрд тенге, на сегодняшний день профинансировано 40 проектов предпринимателей на сумму 510 млн тенге, что даст 46 новых рабочих мест. В регионе зарегистрировано 60 795 субъектов малого и среднего предпринимательства.