К примеру, если сотрудники отказываются принимать заявление о пропаже смартфона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Куда пожаловаться на действие или бездействие полицейских в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры  по ЗКО, одним из приоритетных направлений их деятельности является надзор за законностью в сфере учётно-регистрационной дисциплины сотрудниками правоохранительных органов.
- Особое внимание уделяется выявлению укрытых от учета уголовных правонарушений, как путем не регистрации, так и необоснованного принятия решения. Если вы стали жертвой преступления, о чем сообщили в правоохранительные органы, но они не приняли мер к регистрации уголовного дела либо необоснованно оставили ваше обращение без рассмотрения, вы можете обратиться за правовой помощью к нам, - сообщили в ведомстве.
Управление находится по адресу: Уральск, проспект Н.Назарбаева, 197. Телефон: 8 (7112) 50-32-17.