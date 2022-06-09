Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 20 мая полицейские на улице Кайдауыл батыра остановили Mersedes Benz. Как выяснилось, за рулём в нетрезвом состоянии находился депутат городского маслихата Ербол Касымгали. Освидетельствование показало алкогольное опьянение. Однако с результатами народный избранник не согласился. Согласно решению суда, он был арестован на 15 суток и лишён водительских прав. Позже стало известно, что Ербол Касымгали сложил депутатские полномочия.