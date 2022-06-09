По данным «Казгидромета», 10 июня днём на северо-востоке ЗКО ожидается гроза и усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят дожди с грозами, градом и усилением ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21, ночью похолодает до +9..+11. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +19..+21 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северный до 17 метров в секунду.
