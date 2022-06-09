13 и 14 июня Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке Би; Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.

13 июня Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база –Ходжанова – Аль-Фараби– микрорайон Алмагуль; Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.

13 и 14 июня Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан; Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

13-15 июня Турксибский район: Сейфуллина – Жумабаева – Дулатова – Котельникова.

13 -17 июня Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

14 июня Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра– Тлендиева– Варламова– Жандосова– Айманова; Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын Орда – Райымбека.

14 и 15 июня Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя; Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

14 по 17 июня Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева. Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

15 июня Алатауский район: Мөнке би – Б.Момышұлы – Ф.Онғасыровой – микрорайон Зердели; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева –Розыбакиева.

15 и 16 июня Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина; Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.

16 июня Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.

16-17 июня Турксибский район: Сейфуллина – Акан-Сери – Кассина – Котельникова; Бостандыкский район: микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова; Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

17 июня Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека; Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко; Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского – Богенбай батыра – Кабанбай батыра – Калдаякова – Шевченко – Байсеитовой.

20 июня Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

21 июня Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

21 и 22 июня Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка; Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

22 июня Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай; Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы – Онгасыровой; Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

- Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Алматинские тепловые сети» просят не парковать автомобили в местах проведения испытаний: При этом горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Компания просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.