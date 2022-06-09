Испытания теплосетей: где алматинцам рекомендуют не парковаться
Гидравлические испытания теплосетей пройдут в Алматы с 13 по 20 июня с четырёх до семи часов утра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ТОО «Алматинские тепловые сети» просят не парковать автомобили в местах проведения испытаний:
13 и 14 июня
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке Би;
Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.
13 июня
Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база –Ходжанова – Аль-Фараби– микрорайон Алмагуль;
Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.
13 и 14 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.
21 июня
Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
21 и 22 июня
Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка;
Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
22 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай;
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы – Онгасыровой;
Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
При этом горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
- Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109, - говорится в сообщении.
Компания просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!