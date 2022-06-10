Циркуляцию нового варианта коронавируса выявили в 10 регионах и двух мегаполисах страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay В министерстве здравоохранения сообщили, что для подтверждения результатов ПЦР скрининга, который установил циркуляцию «Стелс-Омикрон», провели полногеномное секвенирование. «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб. Он циркулирует в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в Алматы и Нур-Султане. «Омикрон» вариант выявлен в 6,2% проб из Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областей, и двух столиц.
- Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавируса. В Казахстане доступны три вида вакцин:Pfizer, Sinopharm и QazVac, - отмечают в ведомстве.
Согласно последнему постановлению главного санврача, ревакцинацию можно пройти через шесть месяцев после курса вакцинации. «Стелс-Омикрон» в мире выявили в ноябре 2021 года. Согласно заявлению ВОЗ, он передаётся в полтора раза быстрее, чем «Омикрон». Крупная вспышка заражений была зарегистрирована в Китае, тогда в Шанхае объявили полный локдаун.