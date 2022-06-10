Место строительства АЭС в Казахстане определили власти, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Президент Казахстана на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов сообщил, что место для строительства АЭС уже определено.
- Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана. В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Позже министр энергетики Болат Акчулаков уточнил информацию.
- Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это всё-таки регион озера Балхаш. Это в районе посёлка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили, - сказал Акчулаков в кулуарах после заседания, цитирует МИА «Казинформ».
В сентябре прошлого года в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Позже, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция».
Возведение станции в среднем занимает 10 лет.
