– Ерхат очень смышлёный мальчик, любит общаться. Учится в специализированной школе для детей с нарушением зрения. Правый глаз сына не видит совсем, а левый только на расстоянии около 30 сантиметров. В феврале этого года мы ездили в Оренбург, где нам провели сложную операцию, но значительного улучшения не было. Тогда оренбургские врачи посоветовали нам ехать в клинику Санкт-Петербурга. Я созвонилась с врачами, они согласились нас принять и провести операцию, - рассказала Назымгуль Лукбанова.

– Супруг только недавно устроился на работу вахтовым методом. Но несмотря на это, мы своими силами смогли собрать 1,4 миллиона тенге, необходимо ещё 3,6 миллионов тенге. Сидеть сложа руки нам нельзя, мы уже приобрели билеты в Санкт-Петербург на 19 июня, получается за девять дней мы должны собрать оставшуюся сумму, в противном случае мы не сможем поехать, - говорит женщина.

– Я понимаю, что сейчас всем тяжело, но прошу вас не проходить мимо. Помогите нашему мальчику увидеть яркие краски этого мира. Я не хочу, чтобы сын прожил свою жизнь в темноте и в мраке. Подарите ему этот шанс, для нас важна любая сумма, - заключила Назымгуль.

Фото предоставлено Назымгуль Лукбановой Полностью диагноз Ерхата звучит как атрофия зрительного нерва правого глаза и гемофтальм левого глаза. По словам мамы подростка Назымгуль Лукбановой, в четыре года врачи поставили ему диагноз конъюнктивит, его госпитализировали в инфекционную больницу, однако от лечения толку не было. Тогда Ерхата с мамой по квоте направили в Алматы КазНИИ глазных заболеваний, где и выставили страшный диагноз. После этого мальчик с мамой часто начали ездить по различным клиникам страны. Однако в 2020 году во время пандемии поездки пришлось прекратить.Операция обойдётся семье в пять миллионов тенге, которых у мамы и папы мальчика нет. Кроме Ерхата в семье растут ещё двое детей. Назымгуль вынуждена сидеть дома и ухаживать за Ерхатом, так как самостоятельно мальчик передвигаться не может. Отец мальчика после пандемии остался без работы и длительное время искал вакансии.Семья обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь в сборе средств для операции Ерхата.Все, кто хочет помочь семье, могут перечислить средства по номеру +7 (705) 790-99-43 в Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями. Номер карты: 4400 4301 0187 6156. Номер счета в Halyk Bank: 4405 6397 6067 4307.