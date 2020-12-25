Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года в атырауском следственном изоляторе пресечено десять попыток незаконных передач. Среди них мобильные телефоны, зарядные устройства, наркотики, деньги. По словам начальника учреждения УГ-157/1 Мейрбека Уразгалиева, в карманах брюк, предназначенных для подследственного, задержанного по статье 190 УК РК "Мошенничество", найдено 45 тысяч тенге. Какие только методы не придумывают, чтобы передать незаконные передачи в изолятор. Например, до объявления карантина в учреждении в нижнем белье посетителя найдена марихуана – он пришел на встречу. Также марихуану находили в йогурте, в сметане и в посуде в горячим блюдом. - Во время данных правонарушений была вызвана оперативно-следственная группа департамента полиции Атырауской области, граждане задержаны. Также, в результате проверочных работ сотрудниками учреждения выявлены заказчики, приняты все необходимые меры, - сказал Мейрбек Уразгалиев. В рейтинге вещей, которых хотят пронести в учреждение, на первом месте мобильные телефоны и зарядные устройства. В учреждении отметили, что вся передача проходит тщательную проверку, их проверяют рентген-аппаратом. Соответственно, на территорию нет возможности пронести незаконную передачу. - Место передачи оснащена камерами видеонаблюдения, там висит памятка с указанием запрещенных вещей, - отметил Мейрбек Уразгалиев.