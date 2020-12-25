Отец девочки категорически не согласен с этим решением и намерен писать жалобу в прокуратуру, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Инцидент произошел 13 сентября в 21.00. Тогда 59-летний мужчина в Ханской роще распылил перцовый баллончик,
в следствие чего 12-летняя девочка и 19-летний мужчина получили термические ожоги. Полицейские начали досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство"
Как рассказал отец пострадавший девочки Рустам Дарменов, полицейские закрыли уголовное дело в связи с отсутствием состава преступление. Мужчина рассказала, что в тот день его жена с двумя дочерями были на прогулке в Ханской роще.
– С ними еще был племянник с другом. Они шли и им навстречу выехал мужчина на велосипеде, врезался в людей и упал. Племянник подал ему руку, хотел помочь подняться, но тот отказался, снова сел на велосипед, догнал жену с девочками, врезался в супругу и брызнул перцовый баллончик. Жена успела нагнуться, брызги попали в дочь. Они начали убегать, мужчина начал их догонять. На следующий день его задержали, - рассказывает Рустам Дарменов.
По словам мужчины, его 12-летняя дочь получила ожоги роговицы обоих глаз и гортани. Девочке прописали лечение и пройти месячный курс физиотерапии. Кроме этого, она сильно испугалась и долгое время боялась оставаться одна.
– Дочь получила не только физические травмы, но и психологическую, она боялась темноты, выходить одна, ночью боялась спать. Когда мужчину задержали, нас вызвали в Абайский отдел полиции, он тоже там был, от него исходил запах перегара. Жена написала заявление и мы были спокойны, что его накажут. Но мы ошиблись, через месяц жена с дочерью увидели его в магазине. Он спокойно ходил, еще и ехидно улыбнулся им, оказалось его сразу же отпустили. А он за это время ни разу к нам не пришел, не извинился и ходил себе спокойно. Я не понимаю, как так можно? Моей дочери предстоит долгое лечение, а он ходит на свободе. Мог хотя бы прийти, извиниться, сказать, что сожалеет. Но ничего этого не было. Я категорически не согласен с таким исходом, буду писать в прокуратуру и требовать, чтобы его наказали, - возмущается Рустам Дарменов.
Редакция "МГ" направила официальный запрос в департамент полиции ЗКО с просьбой прояснить ситуацию. Из ответа следует, что 14 сентября в Абайский отдел полиции обратилась жительница города, которая пожаловалась, что неизвестный мужчина применил перцовый баллончик в Ханской роще. Полицейские начали досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".
– Несовершеннолетней дочери потерпевшей облако от перцового баллончика по неосторожности попало в глаза было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По заключению эксперта, девочка не получила химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка. Пострадавшие написали заявление только на следующий день, поэтому установить в каком состоянии был мужчина применивший перцовый баллончик, не представилось возможным. Свой поступок он пояснил тем, что он применил перцовый баллончик опасаясь за свое здоровье. Он испугался, что молодые люди могут нанести ему вред, - сообщили в полиции.
К слову, мужчина добровольно выдал полицейским перцовый баллончик. По информации пресс-службы ДП ЗКО, была назначена баллистическая экспертиза, предмет не относится к огнестрельному оружию, а является средством самообороны.
– В изолятор временного содержания никого не помещали, так как в действиях лиц, участвовавших в инциденте 13 сентября в районе Ханской рощи отсутствует состав правонарушения. 4 декабря уголовное дело прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения, с принятым решением прокуратура г. Уральска согласилась, - добавили в полиции.
Кроме этого, в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно не подлежат регистрации. Перцовые баллончики используются как средства самообороны, на которые не нужны разрешения на ношение и хранение.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.