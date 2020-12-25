Кислородный танкер обещают привезти из России до конца этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как будет выглядеть модульная инфекционная больница в Уральске за 7,2 миллиарда тенге (фото) По информации и.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, на 25 декабря в области зарегистрировано всего 8963 случая заразившихся коронавирусом, из них 4521 симптомные и 4442 бессимптомные. 7890 человек выздоровели, случаев с летальным исходом - 160. В четырех карантинных стационарах, рассчитанных на 185 коек, находятся 38 человек.  В семи  инфекционных стационарах на 359 коек, находятся на лечении 158 человек. Из них на 41 реанимационных койках получают лечение 18 человек. Рассказал Арман Калибеков и о ситуации с модульной больницей. Ее строительство началось летом нынешнего года, а сдать ее должны были еще в ноябре. - В области построена модульная инфекционная больница, все строительно-монтажные работы завершены. Ожидаем поставку танкера из Российской Федерации, переговорили с поставщиками. Причина задержки - эпидемия в России, до конца года поставщики обещали танкер поставить, - отметил Армана Калибеков. Напомним, модульная инфекционная больница рассчитана на 200 койко-мест. Общая площадь больницы составит более семи тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 180 коек для стационара и еще 20 коек для отделения реанимации и интенсивной терапии. Строительство модульной инфекционной больницы должно было завершиться в ноябре.    