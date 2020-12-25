Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, для профилактики дорожно-транспортных происшествий в регионе проводится работа по выявлению нарушителей правил дорожного движения. - Так, например, в ночь с 23 на 24 декабря за данное правонарушение к ответственности привлечены сразу 17 водителей. Все они оформлены по статье 590 КоАП с наложением штрафа в размере 13 890 тенге. А с начала этого года в Атырау по указанной статье административного кодекса оштрафованы 350 водителей, - отметили в полиции.