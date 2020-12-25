Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате ЗКО прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором присутствовали представители разных ведомств области. Также там рассказали о готовности дорожной сети к работе в осенне-зимний период в Уральске. По словам заместителя акима Уральска Асхата Кульбаева, коммунальные службы, а именно сотрудники ТОО "Жайык таза кала", работают в круглосуточном режиме, в выходные и праздничные дни. - Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог составляет 615 километров, из них с асфальтовым покрытием 363 километра, - отметил Асхат Кульбаев. - На сегодняшний день из города вывезено 87 тысяч кубометров снега. Между тем заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов высказал претензии в адрес коммунальщиков. - В этом году у нас почти не было снега. После выпадения осадков город был в ужасном состоянии. Есть прогноз погоды, где можно посмотреть, когда будет снег, все об этом знают, но компания, которая обслуживает город все время не успевает чистить снег. К примеру, в прошлый раз снег шел всю ночь. На утро я прошелся по проспекту от пединститута до акимата, тротуары были в нечищенном состоянии, большой слой снега, который потом в итоге замерз и превратился в лед. На работу выделяются нормальные деньги. Они (коммунальные службы - прим.автора) лишь проезжую часть чистят, а тротуары - нет. Как ходить пожилым людям? Неужели трудно догадаться? Единственная организация по проспекту, это библиотека, там мужчина примерно 70 лет все время работает, там все блестит и зимой, и летом. - отметил замакима ЗКО. - Вот, к примеру, где находится военный госпиталь, после выпадения осадков была только тропинка к двери здания, пока я не сообщил об этом в департамент полиции, потом снег почистили. В первую очередь должны быть чистыми тротуары. Чистят все время возле акимата, а в другом месте невозможно пройти. Почему так? Для нас чистят что-ли? Тимуржан Шакимов сказал, что нужно "по нормальному чистить город", на что, Асхат Кульбаев обещал учесть критику. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.