В Казахстане обещали усилить ограничительные меры с 25 декабря до 5 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане с 25 декабря усилят ограничительные меры Иллюстративное фото из архива "МГ" Как ранее сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, в январе-феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости COVID-19. В связи с этим в стране с 25 декабря до 5 января 2021 года планировалось ввести ограничительные меры. Между тем как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в области действует постановление главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева от 9 декабря. Так, согласно постановлению, запрещается проводить массовые мероприятия, корпоративные вечера и детские утренники, также  действует ограничение на передвижения населения с 00.00 до 6.00. Под запретом остается работа ночных клубов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор. Разрешена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, торговых центров и домов, объектов общественного питания, салонов красоты, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных объектов, тренажерных залов, бань, саун, религиозных объектов и бассейнов. Работа общественного транспорта также разрешена как в будние дни, так и в выходные. Иными словами, до выхода нового постановления главного санврача рынки, ТРЦ и общественный транспорт могут работать  все дни, включая выходные и праздники. И в регионе будет лишь усилена работа мониторинговых групп по выявлению нарушений ограничений. К слову, в социальных сетях распространяется информация о том, что сообщившим о нарушении ограничительных мер будет выплачиваться вознаграждение в размере 20 тысяч тенге. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО пояснили, что соблюдение санитарных норм будет контролировать мониторинговая группа, в состав которой входят сотрудники акимата, волонтеры, общественники и сотрудники полиции. Сообщать о нарушениях жители ЗКО могут по номерам 109 или 102, на место выедут члены мониторинговой группы. Если факт подтвердится, они составят материал и направят в санврачам. Вопросами назначения и выплаты вознаграждения занимается отдельная комиссия при акимате. Стоит отметить, что ЗКО находится в "желтой зоне" по распространению COVID-19.