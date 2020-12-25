Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки, 24 декабря, было зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 29 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 150 198 случаев, из них в ЗКО - 8963. - На 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 627 человек , из них в стационарах находится – 4 738 пациентов. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 44 пациента, на аппарате ИВЛ – 39 пациентов, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что также за прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 45 105 заболевших, 486 случаев с летальным исходом, - отметили в МВК РК.