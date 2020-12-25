24 декабря аким области Гали Искалиев проинспектировал работу полигона твердо-бытовых отходов. По информации представителя компании ICM Recycling, которая занимается сортировкой и переработкой ТБО на полигоне, Азамата Бисенова, ежедневно сюда из города вывозится от 180 до 200 тонн мусора, из которых 90 тонн перерабатывается. – За счет увеличения тарифа в этом году нам удалось закупить технику на 130 млн тенге, ее мы покупали у местных производителей и у компании из Нур-Султана. Три единицы техники мы закупили, в следующем году планируем также заменить старую технику на новую. В первый ангар привозится мусор из города, отходы вываливаются из машин, через конвейер подаются на сортировку. К сожалению, горожане помимо бытовых отходов в контейнеры выбрасывают и строительный мусор, деревья, мебель, крупногабаритный мусор, стекло. Поэтому мы обязаны перебирать отходы, чтобы полигон не горел. Здесь должны стоять восемь человек, а у нас стоят всего лишь два человека. Мы открылись в апреле прошлого года, набрали 140 человек, но большинство из них уволились. Мы рабочим на руки выплачиваем 100 тысяч тенге, развозку организовали, предоставляем бесплатное питание, все условия есть. Но, к сожалению, люди не хотят работать, труд не самый тяжелый, - рассказал Азамат Бисенов. Гали Искалиев ознакомился с работой ангаров, в каждом из которых должны работать по 24 человека, однако по факту - 10-12 человек. Отсортированный мусор попадает в пресс. Одним из главных вопросов Азамат Бисенов назвал макулатуру, которая скопилась в большом количестве. – Здесь у нас лежит 150-180 тонн макулатуры. Мы ее не может экспортировать в Россию, а в Казахстане никто не хочет ее покупать. Макулатуру из полигона переработчики не берут, она сырая и грязная. Для того, чтобы на полигоне не было возгораний, нам приходится ее складывать тут, собирать. Мы не знаем, что с ней делать, экспорт макулатуры запретили, - отметил представитель компании ICM Recycling. К слову, полиэтилен, собранный на сортировочной линии, дробят, смешивают с песком, добавляют пигмент и с помощью специальной техники, делают из нее тротуарную плитку. – Сейчас мы производим плитку только для своих нужд, несколько раз испытывали на прочность, проезжали по ней мусоровозом и тяжелой техникой, она выдержала, на сертификацию еще не отправляли. В одну смену аппарат может производить 50 квадратных метров плитки, в три смены - 150. Сырья хватает, не хватает рабочей силы. Из-за нехватки людей мы не можем запустить производство на полную мощность, - отметил Азамат Бисенов.