Иллюстративное фото из архива "МГ" Атырауские рынки и торговые центры продолжат работу в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача региона. Стоит отметить, что в социальных сетях распространяется информация о том, что рынки и торговые центры в Атырау будут закрыты до 5 января. Однако в департаменте санитарно- эпидемиологического контроля по Атырауской области опровергли эту информацию и сообщили, что рынки и торговые центры города Атырау продолжат работу в обычном режиме. Они открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 и по субботам с 9.00 до 17.00 часов. В связи с усилением санитарных мер рынки и торговые центры не будут работать только по воскресеньям.