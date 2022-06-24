Женщина просит волонтёров подключиться к поискам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Матрас нашли, а сына нет: мама пропавшего на озере в ЗКО мальчика просит волонтеров помочь с поисками 22 июня в 16:45 спасателям поступила информация о том, что в посёлке Сары Омир Теректинского района на озере Шалкар девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. За ним поплыл 66-летний дедушка, однако на берег они не вернулись. Во время поисков спасатели задействовали вертолет. В 23:00 мужчину удалось найти на противоположенном берегу. Он жив и здоров, поиски мальчика длились до наступления темноты и возобновились с рассветом. Прошло больше двух суток, но мальчика по сей день не удалось найти. Мама ребёнка Юлия Локтева говорит, что спасателям удалось найти лишь матрас, на котором был Савелий.
- Сын плавать не умеет. Мы все очень переживаем, просим всех помочь нам в поисках. Желательно чтобы у волонтёров были лодки, квадрокоптеры, спасательные жилеты, потому что на озере бывают бури, - говорит Юлия Локтева.
К слову, на месте работает 21 спасатель.