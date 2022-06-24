По данным «Казгидромета», 25 июня на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30, ночью похолодает до +17..+19. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
