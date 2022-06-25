Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 19 июня в 23.45 по улице Бережного в поселке Деркул по Окружному шоссе в районе станции Уральск-2. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, патрульные остановили ВАЗ-2115, за рулем которой находился 34-летний гражданин Узбекистана. - Находясь в салоне патрульной машины мужчина пытался дать взятку в размере 10 тысяч тенге одной купюрой за не составление административного протокола по статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования", - сообщили в полиции. По данному факту ведется досудебное расследоввание по статье 367 ч.1 УК РК "Дача взятки".