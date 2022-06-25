Оркен Умбеталиев С самим героем поговорить нам не удалось. О случившемся рассказал начальник караула ПАСЧ города Аксай Серик Ескалиев. Командир отделения пожарно-аварийной спасательной части города Аксай Оркен Умбеталиев ночью 20 июня встречал родственников на вокзале Уральска. На обратном пути ехал по деповскому мосту и заметил девушку, которая сидела свесив одну ногу – Оркен чуть проехал и остановился на обочине. Выйдя с машины он направился к девушке, однако та крикнула "Не подходи! Я спрыгну!". Оркен осторожно подошел к ней, но девушка полностью перелезла через обочину. Он быстро побежал к ней, она спрыгнула, Оркен в последний момент смог схватить ее за волосы, второй рукой схватил за плечо. Обратно затащил ее на мост, вызвал полицейских и уехал, - рассказал начальник караула Серик Ескалиев. Оркен не знает ни имени девушки, ни причин, которые побудили ее пойти на столь необдуманный поступок.