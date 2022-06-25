Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 24 июня в 13:20 поступила информация о том, что в доме №3 микрорайона Болашак Макатского района трое детей оказались запертыми в квартире. Из взрослых в жилье никого не было. На место незамедлительно выехали спасатели, который с помощью спасательной лестницы вывели из квартиры троих детей 9, 8 и 4 лет. Жертв и пострадавших нет.